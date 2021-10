Laissé libre par le Stade Rennais, Clément Grenier n’a pas trouvé de nouveau point de chute cet été malgré quelques touches en Ligue 1. Une situation qui le force a être éloigné des terrains pour une durée indéterminée. L’ancien gones a fait son retour à l’OL pour s’y entraîner.

L’Olympique Lyonnais a enregistré le retour d’un ancien formé au club avec Clément Grenier. A 30 ans, l’ancien du Stade Rennais n’a pas trouvé de nouveau club cet été malgré plusieurs touches en Ligue 1 et essaie de conserver une forme adéquate afin de rebondir le plus rapidement possible. Selon les informations révélées par L’Equipe, Clément Grenier va revenir s’entraîner à Décines avec le groupe Pro 2 de l’OL au côté de Marcelo.