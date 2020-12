Battu une fois de plus hier soir 2-0 par le RC Lens en championnat, le Stade Rennais est plongé dans une vraie crise de résultats. Si Julien Stéphan a même parlé de maintien à la fin du match, Benjamin Bourigeaud lui emploi des mots forts.

Le milieu rennais était passablement énervé après la nouvelle défaite face aux Lensois. Il n’a pas la langue dans sa poche et se montre très sévère avec la performance de son équipe. « On n’a rien fait aujourd’hui. On s’est fait manger dans tous les compartiments. On n’a pas gagné un duel. Il faut arrêter de se mentir et se sortir les doigts du cul. On s’est fait niquer aujourd’hui, retourner chez nous, soulever dans les duels… » Balance le Français après le match.