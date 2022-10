L’entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a tenu à rassurer sur la santé de Steve Mandanda qui a été contraint de céder sa place hier soir en Europa League contre Fenerbahçe, suite à une blessure.

Titularisé, le gardien de but français a été remplacé à la 52e minute de jeu par Dogan Alemdar. Au micro de RMC Sport, le technicien des Rouge et Noir s’est montré rassurant sur l’état physique du champion du monde 2018. “Il a une petite douleur à l’adducteur, en haut de la cuisse. On a préféré ne pas prendre de risques.” A expliqué le coach du SRFC après la rencontre et nul concédé 3 buts partout face aux Turcs.