Passé par Caen en début de carrière, Mathieu Bodmer a du mal à comprendre le début de saison chaotique des Normands.

Formé au Stade Malherbe de Caen, Mathieu Bodmer garde forcément un attachement particulier avec le club normand. Dans les colonnes de Foot Normand ce mercredi, le consultant d’Amazon Prime Vidéo a donné son ressenti concernant le début de saison décevant des hommes de Stéphane Moulin (16e, 17 pts).

« C’est une nouvelle époque, le Stade Malherbe a été racheté par Pierre-Antoine Capton (avec le fonds d’investissement américain Oaktree) avec Olivier Pickeu comme président. La saison dernière, ça n’a pas été évident. Ce n’est pas normal. C’est triste de voir Caen 16e, 17e ou 18e. A un moment, il va falloir que ça joue la montée. Vous savez, au cours de ma carrière, tous les joueurs avec qui j’ai échangé, ils étaient toujours heureux de jouer pour Caen ou contre Caen. C’est une ville sympa, dans le stade, il y a toujours du monde, c’est un vrai club. Est-ce que j’aurais aimé boucler la boucle en y terminant ma carrière de joueur ? Non, du tout. Un retour dans le club de vos débuts, ça fonctionne rarement. Quand tu as connu une belle histoire avec un club, c’est toujours compliqué d’y revenir. Et comme dirigeant dans un avenir à moyen terme ? On ne me l’a jamais proposé et je ne suis pas sûr qu’on me le propose un jour. Vous savez, le foot, ça va vite, les gens ont la mémoire courte. Je ne suis pas certain que tout le monde se souvienne que j’ai joué à Caen. Et puis, aujourd’hui, il y a des personnes en place, qui font le travail. »