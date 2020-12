Battue à domicile par le Hellas vérone (1-2), samedi lors de la 11e journée de Serie A, la Lazio Rome décroche du peloton de tête.

Un but contre son camp de Lazzari juste avant la pause (45e) a mal embarqué la Lazio dans ce match. Felipe Caicedo a égalisé au retour des vestiaires (56e). Mais le Français Adrien Tameze, ancien pensionnaire de Nice, a signé le but de la victoire pour le Hellas vérone (67e), qui grimpe à la 6e place au classement. La Lazio chute pour sa part à la 8e place, et ce n’est que provisoire : la plupart de ses poursuivants jouent dimanche.

En début d’après-midi, la lanterne rouge Crotone s’était offert un beau succès face à Spezia (4-1). Assez pour rapprocher son rival de la zone rouge, pas assez pour se dégager de la dernière place.

Le match fou de la journée a opposé le Torino à l’Udinese. Victoire 3-2 des visiteurs au terme d’une rencontre endiablée. Le club turinois a remonté deux buts de retard… avant de céder une troisième fois. Cette troisième victoire d’affilée de l’Udinese lui permet de remonter dans le Top 10. Le Torino est avant-dernier.