Très belle victoire de Spezia 3 buts à 0 face à l’équipe de Benevento ce samedi soir.

La formation de Ligurie a déroulé en Campanie sur des buts de Tommaso Pobega (29e) et M’Bala Nzola (65e, 70e). Après quatre matches sans victoire, Spezia se relance et grimpe à la douzième place avec huit points. En revanche, rien ne va plus pour les joueurs de Filippo Inzaghi. Battu pour la quatrième journée consécutive, Benevento est quinzième avec six unités, à deux longueurs de la zone rouge.