Après la belle victoire autoritaire du Milan AC sur la pelouse du Napoli (3-1) à l’occasion de la 8e journée de Serie A, le coach du Napoli Gennaro Gattuso, en beau perdant, a couvert de louanges Zlatan, auteur d’un doublé ce week-end.

Zlatan aurait-il réussi à trouver le secret de l’élixir de jouvence ? Celui qui déclarait récemment être le « Benjamin Button » du football n’en finit plus d’impressionner à 39 ans. Auteur d’un doublé contre Naples, le géant suédois a encore marqué les esprits ce week-end sur les pelouses de Serie A. Avant lui, le joueur le plus vieux à avoir afficher dix buts au bout de huit journées en championnat c’était Silvio Piola en 1942-1943. Et le joueur n’avait que 29 ans à l’époque ! Après cette nouvelle performance XXL, le coach du Napoli, Gennaro Gattuso, ancien milanais, s’est prosterné face à la légende scandinave, avec qui il a joué plusieurs matches au début des années 2010. « Milan croit fermement en Ibra et ils croient à 100% en ce qu’ils font. Je le crois encore plus fort maintenant qu’il ne l’était il y a 10 ou 12 ans. Ils ont multiplié les centres parce qu’ils savent qu’il les convertira en buts »

Une déclaration pleine de respect et de fair-play.