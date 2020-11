Star du Paris Saint-Germain Neymar a rendu hommage au Dieu du football Diego Armando MARADONA disparu il y a quelques heures.

« Maradona représente le football. Depuis que je suis tombé amoureux du football, j’ai commencé à apprendre les noms des joueurs qui avaient marqué l’histoire. Pour moi, il y a toujours eu Pelé et Maradona », a déclaré le Brésilien sur le site officiel du PSG.

Et de poursuivre : « C’est un jour triste pour tous ceux qui aiment le football. Il est parti, mais il laisse un bel héritage, et il vivra toujours au travers du football. Le football remercie Diego d’avoir choisi ce sport, et je suis heureux de pratiquer le même sport que lui. Je pense que toutes les personnes qui l’ont vu jouer ont été touchées d’une certaine manière, il a rendu la vie de beaucoup de gens meilleures et c’est la chose la plus importante, c’est cet héritage qu’il a laissé. » Pour Neymar, Maradona a laissé au football un héritage et ce dernier est et sera universel.