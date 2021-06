Pedro Bravo, ancien agent de Sergio Ramos, 35 ans, s’est lâché sur Twitter. Il accuse le joueur d’avoir manqué de respect au Real Madrid en partant à l’issue de son contrat.

Apres 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos quitte le club alors qu’il voulait rester dans la capitale espagnol mais il n’a pas trouvé un accord le club aux treize Ligue des Champions. Pedro Bravo, son ancien agent fustige l’attitude de son ancien client qui pour lui a manqué de respect au plus grand club du monde : « Celui qui a amené Sergio Ramos au Real Madrid, il y a 16 ans, n’aurait jamais permis qu’il parte comme il l’a fait parce qu’il n’y aurait jamais eu autant de tension dans les négociations, de chantage, de fuites, ni de fin de contrat, mais du dialogue et du professionnalisme. On ne manque pas de respect au Real Madrid. »

Plusieurs clubs sont intéressés par le champion du monde 2010 comme le Paris Saint-Germain ou Chelsea mais son imposant salaire pose problème pour l’instant.