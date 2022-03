Paul Pogba et Kylian Mbappé se sont retrouvés dans le groupe France afin de préparer les deux prochains matchs amicaux à venir face à la Côte d’Ivoire vendredi soir et l’Afrique du Sud mardi prochain. L’occasion pour le milieu de terrain de Manchester United d’avoir une discussion avec son jeune partenaire concernant l’avenir.

Libre de tout contrat en juin prochain, les deux acolytes pourront décider pour leur avenir et Pogba a révélé quelques éléments de cette discussion. Questionné par ‘Tout le Sport’, la ‘Pioche’ a commenté sa situation et celle de son coéquipier qui n’a pour le moment, pas prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. « C’est vrai que nous sommes libres tous les deux. On se taquine un peu, “alors, c’est comment ? Tu vas aller où ? Ça va faire quoi ?” Mais il n’y a aucune réponse. Il n’y a jamais de réponse, on se taquine juste. Possible que Kylian décide avant moi… Si ce n’est pas déjà fait ? Je ne sais pas, il faut lui poser la question ! » A révélé la star mancunienne qui voit donc son compatriote faire ses valises en fin de saison et pourquoi pas pour rejoindre les rangs du Real Madrid.