Le FC Barcelone termine l’année sur un décevant match nul à la maison face Eibar (1-1).

Très friables défensivement, les Barcelonais vont être bousculés par une valeureuse équipe d’Eibar en première période. L’ancien Toulousain Martin Braithwaite va manquer un penalty à la demi-heure de jeu et les deux équipes vont rentrer aux vestiaires sur un score de parité (0-0). Mais en seconde mi-temps, ce sont bien les Armeros qui von trouver la faille en premier. Kike va parfaitement ajuster Ter Stegen (57′) après avoir profité d’une grosse erreur d’Araujo.

10 minutes plus tard, les hommes de Ronald Koeman vont bien réagir grâce à une combinaison sur le côté entre Junior Firpo et Philippe Coutinho, parfaitement conclue par Ousmane Dembélé (67′). Les Barcelonais vont pousser jusqu’à la fin du match sans parvenir à reprendre l’avantage. Ils doivent finalement se contenter d’un match nul (1-1), qui les laisse à un point de Villarreal, Séville et la Real Sociedad.