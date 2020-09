En annonçant qu’il restait finalement au FC Barcelone, Lionel Messi a également confirmé qu’il était déterminé à partir depuis des mois. Le calendrier de fin de saison chamboulé par la crise sanitaire a bouleversé ses plans.

On a le fin mot de l’histoire concernant le contrat de Lionel Messi au Barça et cette fameuse clause lui permettant de partir libre. Et à vrai dire, les deux parties avaient raison. Car le contrat stipulait que Messi pouvait résilier unilatéralement à la fin de la saison. Problème : une date précise avait été écrite : le 10 juin. Date à laquelle la saison devait être bel et bien terminée, puisque cette date était postérieure à la finale de la Ligue des champions. Mais c’était sans compter le Covid-19 et le décalage historique du calendrier.

Un juge aurait pu trancher

Au 10 juin, le Barça était encore en lice pour le titre en Liga et en Ligue des champions. Pas question pour Messi de résilier dans ce contexte. Il a donc attendu la fin de saison, exceptionnellement repoussée au mois d’août. Le Barça s’est engouffré dans la brèche, arguant que le contrat n’avait pas été résilié avant le 10 juin.

Qu’en aurait pensé un juge ? Aurait-il décalé cette date du 10 juin pour tenir compte de cette fin de saison bouleversée ? On ne le saura jamais, puisque Lionel Messi s’est refusé à un combat judiciaire contre son club de toujours. Il honorera sa dernière année de contrat et partira libre en juin 2021.

Mais une chose est désormais certaine : ce club de toujours, Messi voulait bel et bien le quitter !

Retour sur l’entretien accordé par Lionel Messi à Goal.com dans lequel il annonce sa décision.