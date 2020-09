Lionel Messi a accordé une interview exclusive à Goal.com à son domicile de Castelldefels pour donner sa version. L’Argentin confirme qu’il avait l’intention de quitter le FC Barcelone, mais il prévoit maintenant de continuer une saison de plus pour une raison simple : il ne veut en aucun cas poursuivre le club de sa vie en justice. Voici la traduction de cet entretien.

Pourquoi avez-vous mis autant de temps à rompre votre silence et à sortir pour parler ?

“D’abord parce qu’après la défaite à Lisbonne, c’était très dur. Nous savions que c’était un adversaire très difficile, mais nous ne savions pas que nous allions finir comme ça, en donnant une si mauvaise image du club et du Barcelone. Nous avons donné une très mauvaise image. C’était mauvais, je n’avais pas envie de quoi que ce soit. Je voulais passer le temps et ensuite sortir et tout mettre au clair”.

Pourquoi avez-vous dit au Barça que vous pouviez partir ?

“J’ai dit au club, et surtout au président, que je voulais partir. Je leur ai dit toute l’année. J’ai pensé qu’il était temps de se retirer. Je pensais que le club avait besoin de plus de jeunes, de nouvelles personnes, et je pensais que mon temps à Barcelone était terminé et je le sentais bien car j’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici. Ce fut une année très difficile, j’ai beaucoup souffert à l’entraînement, aux jeux et dans le vestiaire. Tout était très difficile et il est arrivé un moment où j’ai pensé à chercher de nouveaux objectifs, de nouveaux airs. Ce n’est pas à cause du résultat de la Ligue des champions contre le Bayern, j’y pensais depuis longtemps. Je l’ai dit au président et bien, le président a toujours dit qu’à la fin de la saison je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin cela n’a pas fini de remplir sa parole”.

“J’ai beaucoup souffert cette année et j’ai pensé prendre du recul.



Vous vous êtes sentie seul ?

“Non… je ne me suis pas sentie seul. Pas seul. À mes côtés, il y a toujours eu mon entourage. Cela me suffit et me rend plus fort. Mais je me suis sentie blessée par des choses que j’ai entendues de la part de personnes, du journalisme, de personnes remettant en question mon Barcelonaisisme et disant des choses que je ne pense pas avoir méritées. Cela m’a également aidé à voir qui est qui. Ce monde du football est très difficile et il y a beaucoup de gens très faux. Cela m’a aidé à reconnaître de nombreuses fausses personnes que j’avais dans une autre considération. Cela m’a fait mal quand mon amour pour ce club a été remis en question. Peu importe combien je vais ou reste, mon amour pour le Barça ne changera jamais.

Tout a été entendu. Le facteur argent, l’influence de votre entourage… Qu’est-ce qui vous a le plus blessé après 20 ans à défendre le maillot du Barça ?

“Un peu de tout, les remarques sur les proches, l’argent… beaucoup de choses qui ont été dites m’ont fait mal. Je fais toujours passer le club avant tout. J’ai eu l’opportunité de quitter le Barça à plusieurs reprises. L’argent ? Chaque année, je pourrais partir et gagner plus d’argent qu’à Barcelone. J’ai toujours dit que c’était ma maison et c’est ce que je ressentais et ressens encore. Mieux qu’ici, c’est difficile. J’ai senti que j’avais besoin d’un changement et de nouveaux objectifs, de nouvelles choses”.

“Cela fait un moment qu’il n’y a pas eu de projet ou autre chose, ils jonglent et bouchent des trous”



Au final, il est très difficile de renoncer à vingt ans, à toute une vie, à une famille qui est à Barcelone, à une ville… Et c’est ce qui pèse le plus dans la balance quand il s’agit de prendre une décision…

Parce que je comprends qu’au final, on reste à Barcelone, non ? Vous êtes toujours à Barcelone…

“Bien sûr, j’ai eu du mal à me décider. Elle ne vient pas du résultat du Bayern, elle vient de beaucoup de choses. J’ai toujours dit que je voulais finir ici et j’ai toujours dit que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant et gagner des titres avec le club pour continuer à agrandir la légende du Barcelone au niveau des titres. Et la vérité, c’est que cela fait un moment qu’il n’y a pas eu de projet ou autre chose, ils jonglent et remplissent les trous au fur et à mesure que les choses avancent. Comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours pensé au bien-être de ma famille et du club”.

“Quand j’ai dit à ma famille que je pouvais partir, ce fut un drame. Tout le monde s’est mis à pleurer”.



Que se passe-t-il lorsque vous dites à votre famille que vous pouvez quitter Barcelone ?

“Quand j’ai communiqué cela à ma femme et à mes enfants, ce fut un drame barbare. Toute la famille pleurait, mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone, ni changer d’école. J’ai regardé au-delà de cela et je veux participer au plus haut niveau, gagner des titres, participer à la Ligue des champions. Vous pouvez gagner ou perdre, parce que c’est très difficile, mais vous devez rivaliser. Au moins pour rivaliser et qu’il ne nous arrive pas ce qui arrive à Rome, ce qui arrive à Liverpool, ce qui arrive à Lisbonne. Tout cela m’a fait réfléchir à cette décision que je n’ai pas prise. Nous revenons au début… Je pensais et nous étions sûrs que j’étais libre, le président disait toujours qu’à la fin de la saison je pouvais décider si je restais ou non et maintenant ils s’accrochent à ce que je ne l’ai pas dit avant le 10 juin quand il s’avère que le 10 juin nous étions en compétition pour le