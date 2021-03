L’Olympique de Marseille a recruté Jorge Sampaoli pour prendre la suite d’André Villas Boas. Une mauvaise option pour Pierre Ménès, consultant de Canal+.

Retour sur cette petite phrase du chroniqueur de Canal+, quelques semaines avant l’intronisation de l’entraîneur argentin à Marseille. « Si un entraîneur peut sauver l’OM ? Non, parce que ça ne changera pas la valeur de l’effectif. Ce qu’il faut, c’est repartir sur des bases très saines l’année prochaine, avec un projet moins ambitieux et le projet de vouloir construire. (…) Quand j’entends parler de Sampaoli ou Sarri, ce sont des entraîneurs de coup, pas des entraîneurs qui sont là pour construire dans la durée, ils en ont rien à foutre de construire dans la durée. Donc, faudrait qu’ils choisissent vraiment bien leur prochain entraîneur », avait indiqué le consultant de Canal sur la chaîne YouTube La Team. Sampaoli a débarqué et démarré par deux victoires. L’effet Sampaoli va-t-il durer ? L’avenir le dira…