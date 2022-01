Frustré par la situation de Mandanda à l’OM, Jérôme Rothen a dit ses quatre vérités à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

Relégué sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a demandé des comptes à son entraîneur Jorge Sampaoli. Une décision logique pour Jérôme Rothen, qui a débriefé la situation dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC. Furax, l’ancien Parisien estime que les dirigeants de l’OM n’ont pas été justes avec le gardien de 36 ans.

« Quand Pau Lopez a pris la place de Steve Mandanda, c’était dans une période où l’OM allait bien, où Steve Mandanda allait très bien aussi. Ça a été dur de faire ce changement là sans explication. Pour l’instant Pau Lopez a fait ses matchs et il est aussi responsable de la très bonne saison marseillaise. Mais sur les premiers matchs, la faute de main à Moscou leur coûte certainement la qualification en Ligue Europa. S’ils avaient gagné là-bas, ils auraient pu surfer sur cette victoire à l’extérieur pour aller prendre plus de points qu’ils ne l’ont fait cette année. Rien que tout ça montre en réalité qu’il n’y a jamais eu de concurrence. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria se sont toujours cachés derrière des ‘On ramène un gardien de haut niveau comme Steve Mandanda’. Ils avaient peur de la réaction de Steve Mandanda et de la réaction du public car Steve Mandanda reste une figure incroyable à Marseille. S’ils avaient pris cette décision radicale d’entrée en disant ‘On a pris un numéro 1 et Steve tu seras numéro 2’ on aurait pu le comprendre, mais ils ont manqué de franchise et de sincérité. Aujourd’hui, ils jouent un petit peu avec ça sauf qu’il y a un joueur, Steve Mandanda, qui ne comprend pas. D’où le fait qu’il demande une réunion avec Jorge Sampaoli et certainement Pablo Longoria après pour voir s’ils vont lui dire ‘Tu seras numéro 2 jusqu’au bout’. Et si c’est le cas, je pense que Steve Mandanda essayera de trouver une solution. Je trouve ça désolant car il n’y a pas beaucoup de légendes à Marseille aujourd’hui et encore moins sur les dernières années. Mais Steve Mandanda, tu ne peux pas lui faire subir ça, ce n’est pas possible. On parle souvent d’amour du club et Steve Mandanda reste un passionné de l’Olympique de Marseille. Réagir comme ça avec lui envoie un mauvais message avec la nouvelle génération qui arrive. »