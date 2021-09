Pour la reprise de la C1 sur Canal+, la chaîne cryptée a officialisé le recrutement d’un nouveau consultant : Samir Nasri.

Après Rudi Garcia et Éric Abidal, Canal+ s’est offert les services de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri (34 ans), pour le retour de la Ligue des champions cette semaine sur sa chaîne (les deux meilleures affiches par semaine de compétition, co-diffusées par RMC Sport).

Libre comme l’air depuis son départ d’Anderlecht en 2020, l’ancien joueur de l’OM (2004-2008) et d’Arsenal (2008-2011) n’a pour l’instant pas annoncé sa retraite. Il fera ses débuts dans le Canal Champions Club ce mardi et ce mercredi, aux côtés d’Hervé Mathoux, Laure Boulleau et Gauthier Kuntzmann.