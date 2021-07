Le MHSC a officialisé l’arrivée de Mamadou Sakho ce mardi après-midi. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a signé pour les trois prochaines saisons et voici ses premiers mots.

« Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup discuté avec les dirigeants, le projet est génial et m’a séduit avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs, » a lâché le natif de Paris. Après seulement six matches disputés avec Crystal Palace l’an dernier, le projet du MHSC pourrait permettre au défenseur central de se relancer. Agé de 31 ans, il arrive libre en provenance des Eagles et portera le numéro 3.