Le Montpellier Hérault s’attache les services du défenseur central français Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est aujourd’hui officiel pour le défenseur central de 31 ans qui va retrouver la Ligue 1. Il arrive libre en provenance de la Premier League et des Eagles de Crystal Palace et s’engage pour les trois prochaines saisons. Sakho, ancien parisien avait quitté la Ligue 1 en 2013 et sera donc le successeur de Vitorino Hilton qui a pris la décision de mettre un terme à sa carrière.