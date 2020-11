Pas de vainqueur dans le Chaudron pour le choc de clôture de la 12e journée de la Ligue 1 entre Saint-Étienne et Lille (1-1).

Les Verts ont ouvert la marque en première période sur un penalty converti par Wahbi Khazri (33e) et logiquement viré en tête à la pause. Mais Jonathan Ikoné a égalisé pour les Dogues sur un service d’Yilmaz (65e). Une mi-temps chacun et un partage des points logique. Mais un résultat qui n’arrange personne. Certes, Saint-Etienne met un terme à sa série de défaites. Mais l’ASSE n’est que 15e au classement. Quant au LOSC, certes il prend un bon point en déplacement, mais ne saisit pas l’occasion du faux pas du PSG à domicile contre Bordeaux (2-2) pour revenir à hauteur du leader parisien.

Au classement, Lille accuse toujours deux points de retard sur le PSG et voit Lyon, Monaco et Montpellier, tous victorieux ce week-end, revenir à sa hauteur. Enfin n’oublions pas l’Olympique de Marseille qui n’a que deux points de retard… avec deux matches en moins !

Deux équipes, deux ambiances. À l’image de la saison dernière, les Verts donnent des sueurs froides à leurs supporters. Actuels seizièmes du championnat, ils reçoivent le LOSC ce dimanche à 21 heures pour la douzième journée de Ligue 1. Après sept défaites consécutives, Saint-Étienne se doit donc de réagir après une gifle subie à Brest (0-4) il y a une semaine.

De son côté, Lille poursuit son petit bonhomme de chemin. Et est très certainement parmi les équipes les plus convaincantes de l’hexagone. Un jeu séduisant, des joueurs de ballon, et surtout des résultats qui suivent. En cas de victoire, les Dogues recolleraient sur le PSG avec 25 points.

Chez les Nordistes, Christophe Galtier ne peut toujours pas compter sur les cadres Celik et Renato Sanches. C’est Adama Soumaré qui devrait être aligné d’entrée au milieu de terrain. En attaque, Jonathan David, qui a inscrit son premier but de la saison contre Lorient, sera reconduit.

Côté compos, les deux effectifs seront réduits. Les verts devront faire sans Yvann Maçon et Panagiotis Retsos toujours blessés. En grande difficulté sur le plan défensif, l’ASSE a encaissé 12 buts encaissés lors des 5 derniers matchs et ne pourra toujours pas compter sur ses deux défenseurs centraux.