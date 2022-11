Blessé pendant plus d’un mois, Ludovic Ajorque est de retour avec Strasbourg. C’est un veritable soulagement pour l’attaquant français de 28 ans.

Ludovic Ajorque est de retour avec le Racing ! Blessé au thorax contre Clermont le 11 septembre dernier, l’attaquant de 28 ans a fait son retour la semaine dernière face à l’Olympique de Marseille (2-2). Avant le déplacement des siens à Ajaccio, il est revenu sur sa blessure qu’il a très mal vécu, “J’avais envie de jouer au foot, tout simplement. En entrant en jeu face à l’OM, je voulais juste aider mes coéquipiers et apporter mon envie. Je ne pensais pas que ma blessure allait prendre autant de temps. C’est une blessure que l’on voit rarement. À chaque fois que je faisais un mouvement ça tirait dessus. Après les grosses séances, j’ai toujours des petites douleurs.C’était difficile à vivre cette période. On reste sur deux résultats où l’on est revenus au score. On a montré notre qualité mentale. Il faut s’appuyer dessus pour gagner des matchs.“, a expliqué Ludovic Ajorque en conférence de presse.