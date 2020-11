Jérôme Rothen est revenu sur les performances de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain et rend un bel hommage au jeune champion du monde.

Consultant pour « RMC », Rothen trouve que Mbappé est un joueur sensationnel et son talent n’est aujourd’hui plus à prouver.

« Est-ce qu’il a progressé ? C’est évident. Un attaquant, tu regardes surtout les statistiques. Quand tu regardes ses buts et ses passes décisives depuis son arrivée au PSG, il a un ratio incroyable. En équipe de France ou au PSG, lorsqu’il met le pied sur le terrain, c’est quelque chose d’hallucinant. On s’habitue à sa qualité, mais il reste exceptionnel », a analysé le consultant de la radio juste avant le match du soir entre Monaco et le Paris Saint-Germain.