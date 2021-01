Cristiano Ronaldo est la première personne au monde à franchir la barre des 250 millions de followers sur Instagram. Il était déjà la personne la plus suivie au monde sur Facebook.

Ne cherchez plus la première marque au monde. C’est CR7 ! L’attaquant portugais de la Juventus Turin a franchi un nouveau cap sur les réseaux sociaux avec désormais plus de 250 millions de suiveurs sur Instagram. Les revenus de Cristiano Ronaldo issus des réseaux sociaux dépassent d’ailleurs désormais ses revenus plus traditionnels, issus de son salaire et de ses contrats publicitaires classiques.