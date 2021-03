Le manager français n’est pas insensible à la rumeur qui annonce un retour de Cristiano Ronaldo au Real la saison prochaine.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que le Real Madrid accueillera Elche demain (16h15) en Liga, Zinedine Zidane en a profité pour revenir sur toutes les rumeurs de transfert qui circulent autour de la capitale depuis quelques semaines. Suite à l’élimination de la Juventus Turin en Ligue des champions mardi soir, l’hypothèse d’un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid a refait surface dans la presse espagnole. Une perspective qui ne serait pas pour déplaire à l’entraîneur français.

« Vous savez ce qu’il est, ce qu’il a fait et l’amour que nous avons tous pour lui. Ici, il est entré dans l’histoire, il est magnifique. Maintenant, c’est un joueur de la Juve et je ne peux rien dire sur ce que les médias disent. C’est un joueur de la Juve et je dois respecter cela. »

Même son de cloche au moment d’évoquer le transfert de la pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. « Ce n’est pas un de nos joueurs. C’est un bon joueur, oui, il est jeune et a de l’avenir, mais je ne vais pas en dire plus. Ce n’est pas un de nos joueurs. »