Ce week-end la Juventus Turin affronte Benevento en Serie A. Un match sans Cristiano Ronaldo qui est laissé au repos par Andrea Pirlo.

La nouvelle est tombée il y a quelques minutes. Andrea Pirlo ne convoque pas sa star portugais pour le match face à Benevento ce samedi. Le coach italien préfère laisser au repos le joueur de 35 ans qui devrait être présent mercredi soir avec la Juve face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions.

Pour le reste, Pirlo convoque 21 joueurs et seulement deux attaquants Paulo Dybala et Alvaro Morata qui est en très grande forme depuis le début de saison. Côté français, Adrien Rabiot est aussi dans le groupe. Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini et Merih Demiral sont absents.