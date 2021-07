Georginio Wijnaldum, 30 ans, devait rejoindre le FC Barcelone à l’issue de son contrat avec Liverpool avant que le Paris Saint-Germain lui propose de rejoindre un projet ambitieux, qu’il finit par accepter. Si l’entraineur du FC Barcelone est déçu, l’agent du joueur explique ce choix.

Actuellement avec la sélection des Pays-Bas à l’Euro 2020 où après deux journées et deux victoires, les oranges sont déjà en huitième de finale, Georginio Wijnaldum s’est engagé jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Ronald Koeman, entraineur néerlandais aurait aimé avoir le milieu de terrain dans son effectif la saison prochaine et exprime sa déception dans les colonnes de sport, média espagnol : « C’est dommage parce que c’est un joueur intéressant, et il faisait partie des plans de nombreuses équipes. Je pense qu’il nous a manqué quelques contacts qui auraient été décisifs, ou peut-être plus convaincants de notre part, le fait est que le Paris Saint-Germain nous a dépassés. »

Son agent explique ce choix de dernière minute pour podcastherewego : « Il y a bien eu des discussions entre le FC Barcelone et Wijnaldum mais le PSG est arrivé avec un intérêt concret. Il fallait faire un choix. Les deux clubs étaient de belles options. C’est finalement avec Paris que ça s’est conclu. Mauricio Pochettino a parlé avec Georginio Wijnaldum, à propos de comment il voyait son rôle et ce qu’il attendait de lui. Leonardo s’est montré très pro, très sérieux, il est venu avec beaucoup de passion et de détermination pour recruter Wijnaldum, qui a ensuite pris la décision de rejoindre le PSG. »