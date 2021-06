Memphis Depay, 27 ans, dispute actuellement l’Euro 2020 avec la sélection des Pays-Bas. Mercredi dernier, l’attaquant a confirmé son arrivée au FC Barcelone. Une sortie médiatique que confirme Ronald Koeman.

Cette saison, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a joué 40 matchs et inscrit 22 buts toutes compétitions confondues. Depuis plusieurs mois maintenant, il est annoncé au FC Barcelone, un dossier qui devrait arriver à son terme puisque le joueur a indiqué en conférence de presse : « tout le monde sait que mon nom est associé au Barça depuis un certain temps. Je veux jouer pour Ronald Koeman. Soyez patients et les nouvelles arriveront. Il faut attendre, mais je dirais que l’on pourrait bientôt être définitivement fixés. » Des propos confirmés par l’entraineur, Ronald Koeman, dans les colonnes de Marca, média espagnol : « Memphis a dit quelque chose sur son avenir que je peux confirmer. Pour autant que je sache, le transfert est en bonne voie. Bien qu’il n’ait pas encore signé, il est proche. Je voulais conclure l’accord en janvier et s’il vient, c’est formidable pour nous. »