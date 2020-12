Le journaliste Daniel Riolo a passé un message fort aux dirigeants de l’Olympique de Marseille, en direct sur RMC Sport.

Présent sur le plateau de RMC Sport ce vendredi, le journaliste Daniel Riolo a débriefé la conférence de presse lunaire d’André Villas-Boas hier, à la veille du match de Ligue 1 face au Nîmes Olympique. Il admet avoir eu du mal a digérer les aveux du technicien portugais, au sujet du recrutement du jeune Luis Henrique. Le coach de l’OM a reconnu que le Brésilien ne pouvait pas évoluer au poste d’avant-centre et qu’il faudra recruter un autre 9 cet hiver.

« J’ai cru c’était une blague car l’OM a pas mal enquillé les news de genre qui prêtaient à la moquerie. Dieux sait que les supporters en ont vraiment ras le cul de cette gestion qui conduit à ce qu’on se moque d’eux. Et je les comprends vraiment. On a changé de directeur sportif, et on vient nous annoncer qu’on a pris un neuf qui n’en est pas un…Mais tout le monde savait que c’était pas un neuf…Et pourtant ils ont commencé à nous dire : ‘oui, mais peut être qu’il jouera avant-centre…’ Donc vous êtes une bande de blaireaux et vous prenez les supporters de l’OM pour des cons. Je le disais la dernière fois que je sentais une forme de résignation et de rejet chez les supporters, mais je les comprends ils doivent en avoir marre d’entendre des mecs se foutre de leur gueule parce que les dirigeants disent : ‘ah mais on s’est peut être trompé’. Mais tu t’es trompé sur Mitroglou, sur Strootman… mais stop c’est quoi cette bande de guignols qui nous dirigent. On se fout de notre gueule à cause de vous. Je les comprends supporters ».