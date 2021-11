Le Paris Saint-Germain a demandé, suite à l’agression de son attaquante Kheira Hamraoui le 4 novembre dernier, de repousser son match de D1 Féminine contre l’Olympique Lyonnais, initialement prévu ce dimanche à 21h. Mais la Fédération Française de football a refusé la demande. Incompréhensible pour Leonardo.

« Nous sommes étonnés et déçus que la Fédération ait rejeté par deux fois notre demande de report. On avait tous les arguments pour obtenir le report, compte tenu de ce qu’il s’est passé. C’est un manque de sensibilité. On ne comprend pas », a déclaré le directeur sportif avant le match.

De nombreuses joueuses ont été touchées par l’affaire, à commencer par les deux concernées Kheira Hamraoui et Aminata Diallo (entendue par les enquêteurs puis relâchée libre, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle). Mais d’autres joueuses ont également été entendues par la police, comme Sakina Karchaoui.