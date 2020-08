Serhou Guirassy a donc bien signé au Stade Rennais et n’évoluera pas avec Amiens en Ligue 2 cette saison. L’ancien Amiénois s’est engagé pour cinq ans avec le club breton. L’attaquant de 24 ans a livré ses premiers dans un communiqué publié par le SRFC.

“Je suis soulagé. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux de rejoindre un club tel que le Stade Rennais F.C. J’ai hâte de découvrir les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’espère que l’on va faire de grandes choses cette saison en championnat et en Ligue des Champions”, a indiqué l’attaquant dans le communiqué du club.