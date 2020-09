L’attaquant français est le 7e joueur du PSG positif au coronavirus !

Kylian Mbappé a été testé positif en équipe de France. Il ²a immédiatement quitté Clairefontaine. IL est forfait pour le match des Bleus face à la Croatie, mardi, et pour les rencontres du PSG face à Lens et Marseille, jeudi et dimanche !

Les autres joueurs du PSG positifs sont Neymar, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas et Marquinhos.