Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane n’est pas parvenu à remporter et offrir le titre de champion d’Espagne aux Merengues cette saison. Battu sur le fil par l’Atletico Madrid, le coach français va maintenant rencontrer sa direction pour l’avenir.

Même si le Real a fait le boulot face à Villarreal avec une victoire sur le score de 2 buts à 1, l’Atletico a également glané les trois points face au Real Valladolid, ce qui lui offre le titre de champion d’Espagne. Interviewé après cette désillusion, il a évoqué son avenir en conférence de presse, lui qui n’est absolument pas sur de rester la saison prochaine. « Mon état d’esprit, maintenant, c’est que je suis dégoûté, parce qu’on n’a pas gagné. L’important, ce n’est pas moi, c’est ce qu’ont fait les joueurs depuis le début de saison. Il faut les féliciter. Je discuterai avec le club ces prochains jours, tranquillement. Mais pas maintenant. On verra ces prochains jours. Je discuterai avec le club, avec les personnes compétentes. On verra sous peu ce qu’il va se passer. Pas seulement avec moi, avec tout le Real Madrid, ce que sera le club la saison prochaine. On va évaluer tout cela. Je félicite mes joueurs, qui ont tout donné, mais ce qu’ils veulent, c’est gagner. Vous savez l’année que l’on a eue. On a rien gagné, c’est ainsi. On sait où l’on est, ce qu’on se doit d’obtenir. » A-t-il confirmé.