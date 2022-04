En danger suite aux performances contrastées de son groupe, Carlo Ancelotti ne devrait pas être le visage du nouveau Real Madrid. L’Italien devrait être remercié en fin de saison et remplacé par Xabi Alonso.

Loin d’être éblouissant cette saison en termes de jeu, le Real Madrid parvient pourtant à asseoir sa domination sur la scène nationale et internationale avec des bons résultats en Liga comme en Ligue des Champions. Une vision positive si l’on se concentre uniquement sur les résultats mais loin de l’être sur le plan du jeu. Opposé au Paris Saint-Germain en 8èmes de finale de la plus grande des compétitions européennes, le Real Madrid a été mené pendant plus de 150 minutes de jeu avant d’inverser la tendance. Un scénario qui avait déjà fait tiquer Florentino Pérez avant que sa formation ne soit humiliée à domicile par le FC Barcelone, (0-4). Une rencontre au conséquence irréversible pour Carlo Ancelotti.

Selon les informations dévoilées par la presse espagnole et relayées par Fichajes.net, le Real Madrid souhaiterait construire sur de nouvelles bases la saison prochaine alors que plusieurs renforts de taille devraient arriver cet été. Comme inspirée par le FC Barcelone et la nomination récente de Xavi Hernandez, la direction madrilène aurait désigné Xabi Alonso comme étant le remplaçant idéal pour entamer une nouvelle ère de l’histoire du club.

Entraîneur depuis août 2018, l’Espagnol de 40 ans est passé par la Castilla pendant une année avant de rejoindre l’équipe réserve de la Real Sociedad en juillet 2019. En fin de contrat en juin prochain, il serait une belle opportunité à saisir pour le Real Madrid.

