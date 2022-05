Alors que Karim Benzema pensait ouvrir le score juste avant la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (1-0), son but a été annulé pour hors-jeu. En cause : le geste non intentionnel de Fabinho. Très contestée sur les réseaux sociaux, l’UEFA a expliqué la décision.

« La VAR et M. Turpin ont estimé que Fabinho s’était jeté pour défendre le ballon de Valverde, mais sans l’intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde .

On considère que la touche (et non la tentative de jouer le ballon) de Fabinho n’annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n’y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l’action de « hors-jeu » commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant », détaille l’UEFA, contacté par Marca.

