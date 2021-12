Véritable icône au LOSC, Eden Hazard pourrait bien faire son grand retour en terres nordistes. Indésirable au Real Madrid, un départ est imminent pour le Belge qui est poussé vers la sortie. Olivier Létang n’a d’ailleurs pas fermé la porte à une telle opération.

Après avoir réalisé des saisons exceptionnelles tant au LOSC que sous les couleurs des Blues de Chelsea, Eden Hazard a porté la sélection belge lors de la Coupe du monde 2018. De nouvelles saisons victorieuses qui ont fini par convaincre le Real Madrid de débourser 115 millions d’euros pour s’attacher ses services. Censé pallier le départ de Cristiano Ronaldo, l’ancien Dogue n’a, depuis plus de 2 ans, jamais été à la hauteur. Le Diable Rouge n’a disputé que 55 rencontres sous les couleurs du club madrilène pour 5 petits buts et 9 passes décisives. Un bien triste bilan qui font de lui un indésirable qui pèse dans les caisses du club.

Poussé vers la sortie par les dirigeants du Real Madrid, Eden Hazard a récemment reçu une offre en provenance de Premier League. Pourtant, il pourrait bien signer son grand retour en France et plus précisément au LOSC. Une tendance que nous divulgue la presse espagnole et MundoDeportivo qui insiste sur le fait que le club nordiste est ouvert à une arrivée de cette envergure. Des révélations loin d’être étonnantes alors qu’Olivier Létang a lui-même confirmé son intérêt. Récemment élu « meilleur président de l’année 2021 », le dirigeant du LOSC pourrait bien concrétiser le rêve de ses milliers de supporters.

« Eden Hazard ? Ce n’est pas impossible de le voir à Lille. En tout cas, je vais moi-même le chercher en Espagne. Ce n’est pas impossible de le voir ici. Ça peut paraître quelque chose d’impossible. Évidemment Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualités. Aujourd’hui, il est un joueur du Real Madrid, il est sous contrat avec le Real.« , a déclaré Olivier Létang, le président du LOSC, sur le plateau de L’Equipe du Soir.