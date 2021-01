Entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a présenté ses voeux pour la nouvelle année et pense que 2021 pourrait être une période de renouveau pour sa star Eden Hazard.

Lors d’une conférence de presse, le technicien français a rendu hommage à sa star belge et pense que 2021 peut vraiment être l’année pour voir et retrouver le Grand Eden Hazard, celui de Chelsea. « 2021, l’année d’Eden Hazard ? Nous l’espérons. Il est venu montrer quel joueur il est, nous lui faisons confiance, il a eu des moments difficiles, et petit à petit nous allons le voir avec nous. » Confie-t-il. Pour rappel Eden Hazard a signé au Real Madrid en juillet 2019 contre la somme de 115 millions d’euros et pour le moment il n’a jamais trouvé sa place gêné notamment par les nombreuses blessures.