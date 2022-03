Mercredi soir, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant, 3-1, contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour. Durant cette rencontre, Karim Benzema a réalisé une nouvelle grande performance sur la scène européenne en inscrivant un triplé. À l’issue de la rencontre, Thibault Courtois, gardien madrilène a eu des mots envers le Français.

Karim Benzema est un exceptionnel joueur de football. L’international français, qui a inscrit un triplé face au Paris Saint-Germain, a permis à son équipe, le Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une performance saluée par l’ensemble de la planète football dont ses coéquipiers comme Thibault Courtois.

« Je crois que Karim Benzema est l’un des plus grands joueurs du monde, et peut-être le meilleur 9 avec Lewandowski en ce moment, s’est enflammé le gadien belge du Real. Il a peut-être montré pourquoi il devait gagner le Ballon d’or cette année. C’est un très grand joueur. C’est un vrai capitaine. Il a amené l’équipe vers la victoire avec ses buts et sa classe », a expliqué le Belge au micro de RMC Sport.

Après cette belle soirée européenne, Karim Benzema et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse de Majorque, lundi à 21h, pour le compte de la 28e journée de Liga.