Pour le choc face au PSG en Ligue des champions, le Real Madrid se prépare à faire sans Benzema.

À moins d’une semaine du choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, l’inquiétude grandit dans le camp madrilène. En effet, Karim Benzema n’est toujours pas remis à 100% de sa blessure à la cuisse gauche. Comme le rapportent nos confrères de L’Equipe, le Français s’est brièvement entraîné ce matin avant de continuer des soins individualisés. « Son forfait face à Villarreal, samedi (16h15) en Liga, est quasiment acté. Même si le Français veut jouer contre le PSG, mardi en Ligue des champions, et fait tout pour cela, l’incertitude sur sa présence demeure. L’envie du staff madrilène, pour le moment, reste de l’emmener à Paris, et de décider s’il jouera ou non, lundi, à la veille du match », détaille le quotidien sportif.

Bonne nouvelle en revanche concernant l’état de santé de Ferland Mendy. L’ancien Lyonnais a effectué une partie de l’entraînement collectif, ce jeudi matin et si sa présence contre Villarreal est incertaine, il devrait bien faire le déplacement au Parc des Princes mardi soir (21h).