Dans une interview accordée à El Pais, Casemiro, milieu de terrain du Real Madrid, estime qu’Édouard Camavinga doit trancher entre le poste de sentinelle ou de milieu relayeur afin de passer une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

L’expérimenté Casemiro prend Edouardo Camavinga sous son aile. Le milieu de terrain formé au Stade Rennais réalise une excellente première saison au Real Madrid mais pour le brésilien, l’international français doit trancher sur son poste afin de passer une nouvelle étape.

« Camavinga doit encore choisir s’il veut être un numéro 8 ou un numéro 6. S’il veut être un 6, il doit se sacrifier pour les autres, il doit aider ses coéquipiers. C’est se sacrifier pour les autres et ne pas avoir le premier rôle. Ce que veulent les gens, c’est marquer des buts, donner des passes décisives et faire de beaux gestes. Alors que pour la sentinelle, surtout au Real, c’est du sacrifice, aider les coéquipiers, voler des ballons, combler les trous… Parfois les gens ne voient pas ça. Le milieu se sacrifie beaucoup plus pour le reste de l’équipe », a expliqué Casemiro dans les colonnes d’ El Pais.

Si Casemiro devrait être titulaire, ce samedi à 21h, face à Liverpool, Edouardo Camavinga sera remplaçant pour la finale de la Ligue des Champions.