Interrogé en conférence de presse sur la possible arrivée de Kylian Mbappé, voici ce que Carlo Ancelotti a répondu.

« Je ne sais pas s’il va venir. Je me fiche de ce qui va se passer. J’ai une très bonne et très forte équipe. Les joueurs me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus. Attendons ces dix prochains jours (fin du mercato) et maintenant je me concentre sur l’équipe que j’ai. » L’entraîneur italien manie la langue de bois à merveile. Il n’infirme ni ne confirme les négociations en cours.

Le Real Madrid va faire tout son possible pour obtenir la signature de Kylian Mbappé avant la fermeture du mercato, le 31 août. La tactique est d’attendre les 48 dernières heures pour porter l’estocade au PSG, qui sait que le joueur sera libre en juin prochain s’il n’est pas vendu cet été.