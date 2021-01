Karim Benzema va devoir se présenter devant le tribunal correctionnel de Versailles dans l’affaire du chantage à la sextape et risque gros.

Le Parquet a annoncé que le joueur était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles dans l’affaire du chantage à la sextape. Quatre autres hommes sont également renvoyés dans ce dossier pour tentative de chantage et l’un d’entre eux pour abus de confiance également. L’international français est renvoyé en correctionnelle dans l’affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015 pour « tentative de chantage ». Le joueur est soupçonné d’avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène.

Karim Benzema encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. C’est la peine maximale prévue par le code pénal. « En théorie, le complice d’un chantage encourt la même peine que l’auteur du chantage. Mathieu Valbuena interprète cette conversation comme une pression. Au contraire, Karim Benzema l’interprète comme une mise en garde. Ça va être au tribunal, après avoir examiné toutes les parties et toutes les preuves, de déterminer si réellement Karim Benzema s’est rendu complice de ce chantage, ou si au contraire il a voulu aider et prévenir Mathieu Valbuena », a indiqué Avi Bitton, avocat au barreau de Paris, sur RMC.