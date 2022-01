Alors que le Real Madrid a pris le dessus sur Valence (4-1) ce samedi en marge de la 20e journée de Liga, Karim Benzema a encore brillé. Mais ce n’est pas le seul. Auteur d’un doublé, le Français a également pu compter sur les deux buts de Vinicius Jr. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Benzema a changé d’avis sur le Brésilien.

« Il fait n’importe quoi. Frère, joue pas avec lui : il joue contre nous ». Voici les propos qu’avait tenu Karim Benzema sur Vinicius Jr lors d’une discussion avec Ferland Mendy à la mi-temps du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach.

Aujourd’hui ce dernier à changé d’avis : « 36 buts à nous deux cette saison ? Ce sont des chiffres conséquents, si l’on peut aider l’équipe avec des buts et des passes décisives, on le fera toujours. Moi, je me sens très bien avec Vini, je suis toujours là pour l’aider. Je connais son potentiel, je sais qu’il peut aller encore bien plus haut. C’est un joueur fantastique, il nous aide beaucoup », a assuré Benzema au micro de Movistar +.