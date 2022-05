Longtemps annoncé sur le départ, libre, en fin de saison, Marcelo n’a pas envie de partir. Dans des déclarations rapportés par El Chiringuito, le Brésilien le clame haut et fort. Des mots qui feraient douter le Real Madrid, qui pense désormais sérieusement à prolonger son contrat selon Mundo Deportivo. Affaire à suivre.

« Si mon histoire au Real s’arrête là ? J’espère que non ! Je ne veux pas que ça s’arrête là. Je veux rester ici toute ma vie, jusqu’à mes 50 ans. Plus sérieusement, je ne sais pas ce qui va se passer… Je suis très heureux de jouer dans la meilleure équipe du monde. Je viens de dépasser une légende du madridisme comme Don Paco Gento. Je suis le joueur le plus titré de l’histoire du meilleur club du monde et cela n’a pas de prix. Que je reste, que je ne reste pas… Moi je veux rester, que ce soit clair », avait lancé Marcelo.

