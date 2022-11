Pour pallier la fin de carrière de Karim Benzema, le Real Madrid, sous les conseils de Carlo Ancelotti, aurait l’intention de miser sur Rodrygo.

Auteur d’une saison délirante l’année passée avec 44 buts et 15 passes décisives au compteur en 46 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Karim Benzema a porté le Real Madrid vers de nouveaux sommets. Un exercice 2021-22 tout simplement exceptionnel qui nous aura fait oublier, pendant un temps, son âge : 34 ans. Un vieillissement désormais couplé à des pépins physiques plus réguliers avec déjà deux blessures subies depuis le mois de septembre. Un détail qui n’a pas échappé à la direction du club de la capitale espagnole qui s’évertue à trouver son successeur. Une réflexion menée de longue date qui pourrait bien avoir été close par Carlo Ancelotti en personne.

Grand débat de l’été en interne suite au départ de Borja Mayoral, le Real Madrid a finalement pris la décision de parier sur Eden Hazard pour seconder l’international français. Un choix loin d’être concluant aux yeux de Carlo Ancelotti qui aurait définitivement mis un terme aux espoirs qu’il nourrissait. En situation d’échec, l’Italien rebondit et aurait, d’après Relevo, soufflé à sa direction de tout miser sur Rodrygo plutôt que de dépenser de folles sommes sur le marché des transferts. Convaincu de son potentiel, le technicien madrilène voudrait lui accorder de plus en plus de temps au fil de la saison. Plus qu’un simple remplaçant, le Real Madrid envisage donc bel et bien d’offrir, au jeune brésilien de 21 ans, le poste de numéro 9 après le départ de Karim Benzema.