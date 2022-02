Le Real Madrid rêve-t-il toujours d’associer Haaland et Mbappé ? Le doute s’installe dans la Maison Blanche.

Alors qu’il possède une option d’achat fixée entre 75 et 90 millions d’euros l’été prochain, Erling Haaland fait rêver beaucoup de cadors. Et jusqu’à peu une arrivée au Real Madrid semblait très probable, AS affirme que les Merengues se posent des questions.

En effet, car si son talent est extraordinaire, ses blessures à répétitions suscitent des interrogations. Depuis octobre 2019, le buteur de Dortmund a été blessé à 11 reprises. Cette fragilité freinera-t-elle son arrivée au Real Madrid ? Affaire à suivre.

