Depuis le début de la saison, le Real Madrid peut compter sur un Thibault Courtois en pleine forme et qui a la confiance d’un Carlo Ancelotti qui a su créer un collectif depuis son retour dans la capitale espagnole. Dans une interview accordée au Het Laatste Nieuws, le belge juge son début de saison.

« Je prends toujours du recul par rapport à ce que disent les médias. En plus, je ne lis les articles que si mes amis me les envoient, a d’abord confié le Merengue au quotidien Het Laatste Nieuws. Ce qui me plaît, c’est quand Ancelotti me compare à d’autres grands gardiens qu’il a entraînés. Et quand il me demande de laisser passer quelques ballons à l’entraînement pour donner de la confiance aux attaquants », a confié le gardien Merengue au média belge.

Ce samedi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad pour le compte de la 16e journée de Liga avec l’objectif d’accroitre son avance en tête du classement.