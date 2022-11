Très gêné physiquement, Karim Benzema, 34 ans, a raté plusieurs semaines de compétition. Le Français a même décidé de déclarer forfait pour les 4 derniers matchs de Liga afin de se préserver pour le Mondial 2022. Ce dernier s’est expliqué sur Téléfoot.

« J’ai eu quelques petites douleurs un peu partout. Mais c’est normal avec le nombre de matchs qu’il y a. J’ai pris soin de moi, je serai apte et présent pour la sélection. (…) J’avais des gênes. Tu peux jouer mais tu ne peux pas être à 100% et moi quand je rentre sur un terrain, je veux être à 100%. J’ai bien travaillé physiquement. Aujourd’hui il n’y a pas de souci.

On aime jouer au foot et ça ne s’arrête jamais. Mais le problème c’est qu’on n’est pas des machines, il faut toujours être à 100% et quand on joue tous les trois jours, au bout d’un moment il y a des blessures, c’est obligatoire. Surtout mentalement, c’est difficile. On ne peut pas changer, c’est comme ça », a conclu Benzema pour Téléfoot.