Mardi soir, Le Real Madrid s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, malgré une défaite, 3-2, contre Chelsea, en quart de finale retour. Durant cette rencontre, Karim Benzema, qui a inscrit son 12e but dans la compétition, est devenu ainsi le meilleur buteur français de l’histoire en Coupe d’Europe.

Karim Benzema réalise une saison stratosphérique. L’international français a été un acteur majeur de la qualification du Real Madrid pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le buteur a inscrit un triplé lors du match aller et un but lors du match retour. En 9 matchs dans la plus belle des compétitions, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, compte douze buts. Il est devenu le premier joueur français à inscrire 12 buts lors d’une même campagne en C1/C2/C3/C4. Depuis le début de la saison, Karim Benzema est le joueur le plus décisif. En effet, il a marqué 38 buts et délivré 13 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues.