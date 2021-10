Après Dani Ceballos et Martin Odegaard, Arsenal pourrait bien réitérer la chose en recrutant un nouvel indésirable du Real Madrid. Mis au placard par Carlo Ancelotti, Marco Asensio refuse d’être cantonné au banc de touche. Les Gunners veulent en profiter.

Marco Asensio ronge son frein au Real Madrid. A 25 ans, l’Espagnol veut du temps de jeu mais est finalement resté à Madrid pour s’y imposer. Objectif plus que compliqué à réaliser alors que Carlo Ancelotti ne lui laisse pas la moindre occasion de se montrer. L’ailier regrette les offres refusées cet été et se tourne désormais vers un départ. Selon The Sun, Marco Asensio éveillerait l’intérêt d’Arsenal qui lui garantirait une place de titulaire indiscutable dans le groupe de Mikel Arteta. Trois autres formations s’intéressent également au Madrilène, Leicester, Leeds et Everton.