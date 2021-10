Porte étendard de la Juventus Turin depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa illumine les pelouses italiennes de son talent. Des performances qui attisant l’intérêt de nombreux clubs européens, désireux de chiper une pépite à un cador en difficultés financières.

A 23 ans et seulement 1 an après son arrivée, Federico Chiesa est déjà le taulier de la Juventus Turin. Auteur d’une première saison stratosphérique avec 15 buts et 11 passes décisives en 46 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Italien, récent vainqueur de l’Euro avec la Squadra Azzurra est désormais un homme convoité. Cet été, Chelsea et Liverpool étaient venus frapper à la porte de la Vieille Dame qui a catégoriquement refusé toutes les offres pour son joyau. Mais aujourd’hui, alors que les problèmes financiers persistent, le sportif ne suit plus et cela pourrait influer sur les envies de départ de Federico Chiesa. Elément dont souhaite profiter le Borussia Dortmund qui, selon la presse allemande, serait prêt à dégainer pour s’offrir les services de l’ailier italien.