Le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée de la Real Sociedad samedi en Liga (4-1). Une victoire qui vient à point nommé avant un match de Ligue des Champions. Après la rencontre, Ancelotti a averti le PSG.

« On a très bien joué dès le début, on a suivi le plan, qui était de presser haut, de les gêner dans la sortie de balle. La débauche physique a été très bonne. C’est un match qui nous donne énormément d’enthousiasme pour le match de mercredi, a souligné le coach italien en conférence de presse.

C’est l’intensité que l’on doit avoir, celle qui plaît au public. Et on peut le refaire, bien sûr. En jouant comme cela, on a davantage de chances de réussir mercredi (face au PSG ndlr.) », a assuré Ancelotti.